Премьер Нидерландов до 1 ноября будет искать компромисс по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС – европейский дипломат

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе европейский дипломат, Рютте все еще надеется убедить оппозицию в Сенате принять решение в пользу ратификации, ведь именно там у действующего правительства нет большинства.

"До вторника, 1 ноября, премьер будет делать все, чтобы решение, которое бы удовлетворило всех, было найдено. Шансов не много, но они есть", - сказал собеседник агентства. (Как известно, в Нидерландах функционирует двухпалатная система парламента - Палата представителей и Сенат (Верхняя палата). После голосования в Палате представителей решение еще должно быть утверждено в Сенате, и если в Палате правительство Рютте имеет большинство, то в Сенате его нет).

Читайте такжеПремьер Нидерландов оценил вероятность ратификации ассоциации Украина-ЕС

Собеседник агентства обратил внимание на то, что возможные громкие призывы и кампании с украинской стороны не будут способствовать решению ситуации, а наоборот, создадут "негативный фон". "Это будет использовано противникам ратификации. Поэтому надо дать Рютте и правительству поработать в спокойной атмосфере", - подчеркнул дипломат.

Наиболее вероятным сценарием решения ситуации в нидерландских масс-медиа называют приложение к Соглашению об ассоциации, в котором будет сказано, что Нидерланды ратифицируют документ при условии, если там не предусмотрена перспектива членства Украины в ЕС, не предусмотрена военная помощь и прямой доступ к финансам ЕС. Именно на этих пунктах настаивают те, кто выступает против ратификации Соглашения.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно соглашения. Против проголосовал 61% участников референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

Сейчас Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений о дальнейших действиях после референдума относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Читайте такжеСМИ спрогнозировали, добьется ли Украина ратификации соглашения Украина-ЕС от Нидерландов

В то же время 22 сентября Рютте заявил, что Нидерланды могут не ратифицировать соглашение в части введения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Вместе с тем он выразил определенный оптимизм, что соглашение в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран-членов Европейского Союза и Украину.

19 октября Верховная Рада призвала Нидерланды и институты Евросоюза завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации.

21 октября Рютте заявил, что Нидерланды примут решение по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом до 1 ноября 2016 года.