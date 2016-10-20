Украина получит контроль над границей только "в конце процесса" - Меркель

Об этом она сказала на брифинге после завершения переговоров в Берлине, передает "Украинская правда".

"Украина получит окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а до этого у нас есть согласие, что наблюдатели ОБСЕ могут двигаться свободно вплоть до границы. Иногда это возможно, иногда проблематично, и российский президент это отметил", - сказала она.

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Также, по словам Меркель, вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять лишь после запуска избирательного процесса на Донбассе.

"Если будет существовать закон о выборах, и процесс местных выборов будут готовить, тогда можно будет говорить и о вооруженной миссии ОБСЕ", - сказала канцлер.

Ранее Меркель заявляла, что одна из целей "дорожной карты" заключается в возвращении Украине доступа к границе в Луганской и Донецкой областях.