Бессмертный объяснил, что было секретным в Минских договоренностях

Об этом в эфире "112 канала" заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный.

Комментируя заявление Александра Хуга о засекреченности некоторых документов "Минска", Бессмертный заявил, что не понимает, что имеет в виду представитель ОБСЕ.

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По его словам, в договоренностях речь идет о том, что "стороны должны обменяться картами, где четко проведены линии разграничения".

Бессмертному, как он заверил, "неизвестно о каких-либо политических, экономических договоренностях, которые были достигнуты, но не были зафиксированы в тексте Минских соглашений".

Ранее Хуг заявил, что эффективной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины мешает режим секретности некоторых документов в рамках Минских договоренностей.