В ОБСЕ говорят, что некоторые из минских договоренностей являются секретными

Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на международной конференции «Минские договоренности: отношения ЕС-Россия и роль санкций», которая проходит в среду в Европарламенте, сообщает Укринформ.

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«Не все эти документы являются публичными. К сожалению, некоторые из Минских договоренностей являются секретными, поэтому очень сложно осуществлять верификацию, ведь никто не знает, о чем на самом деле договорились», - отметил представитель ОБСЕ.

Одновременно он подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия делает все возможное на территориях своей ответственности.