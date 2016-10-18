Завтра КСУ начнет рассмотрение дела относительно конституционности отстранения Януковича

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КСУ.

Дело будет рассматриваться по представлению главы государства Петра Порошенко.

Судьей-докладчиком по делу будет Наталья Шаптала. Начало рассмотрения дела в 10 часов.

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Кроме того, отмечается, что в КСУ поступило конституционное представление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно соответствия Конституции положений части девяти статьи 46 закона «О Кабинете министров Украины“.

Согласно Регламенту Суда, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Текст конституционного представления размещен на официальном сайте КСУ в рубрике «На рассмотрении суда».

Как сообщал УНИАН, 17 октября ГПУ сообщила о подозрении Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье» и его сыну Александру в причастности к этому.