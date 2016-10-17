ГПУ сообщила о подозрении сыну Януковича в причастности к завладению "Межигорьем"

Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами из числа бывшего высшего руководства государства Украины государственным имуществом в особо крупных размерах стоимостью более 500 млн грн – резиденцией «Межигорье», и его легализации», – говорится в сообщении.

В указанном уголовном производстве по этим фактам сообщено о подозрении В. Януковичу по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах служебным лицом путем злоупотребления своим служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

В то же время, как отмечают в ГПУ, в ходе расследования, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении сыну В. Януковича – А. Януковичу в причастности к указанному завладению государственным имуществом, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, (организация создания фиктивных предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб государству), ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (пособничество в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах служебным лицом путем злоупотребления своим служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

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По этим эпизодам, инкриминируемым А. Януковичу, следствием объявлен его розыск и получено разрешение суда на его задержание с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГПУ напоминают, что совершение указанных преступлений также инкриминируется бывшему председателю правления национальной акционерной компании «Надра Украины» Э. Ставицкому и директору общества с ограниченной ответственностью «Танталит» П. Литовченку, которые объявлены в розыск.

Расследование в отношении других лиц, причастных к данному преступлению продолжается.