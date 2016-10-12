Путин снова завел мантру про США и "госпереворот" в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на форуме «Россия зовет».

По словам президента РФ, Кремль хочет наладить дружеские отношения с США.

«Мы тоже обеспокоены ухудшением российско-американских отношений. Это не наш выбор, мы никогда не стремились, наоборот, мы хотим иметь дружеские отношения с такой огромной, великой страной, с ведущей экономикой мира», - заявил Путин.

При этом, глава Кремля также подчеркнул, что именно силами Америки в Украине состоялась «неконституционная» смена власти.

Читайте такжеПутин заявил, что Россия была вынуждена "защищать русскоязычное население" на Донбассе и в Крыму«Вы сейчас упомянули о кризисе в Украине, но это же не мы привели к государственному перевороту в Украине. Разве мы это сделали? Нет. Особенно наши американские партнеры не скрывают, что в значительной степени они стояли за этим, финансировали радикальную оппозицию, довели до неконституционного способа смены власти», - уверен он.

Путин заявил, что экс-президент Виктор Янукович "все требования подписал и был готов провести досрочные выборы, и возникает вопрос: зачем делать государственный переворот".

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия ведет гибридную войну с целью "фрагментации Европы".

"Мой тезис очень прост: конечно, Россия ведет очень последовательную гибридную войну для того, чтобы фрагментировать Европу. Не просто каким-то образом сделать более слабой, не просто ее ослабить, а именно фрагментировать, поскольку именно с этой Европой проще работать", -заявил он.