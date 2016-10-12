Климкин: Россия ведет гибридную войну с целью фрагментации Европы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на 6-м Национальном экспертном форуме, организованном Институтом Горшенина.

"Мой тезис очень прост: конечно, Россия ведет очень последовательную гибридную войну для того, чтобы фрагментировать Европу. Не просто каким-то образом сделать более слабой, не просто ее ослабить, а именно фрагментировать, поскольку именно с этой Европой проще работать", -заявил он.

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В то же время Климкин считает, что ресурс трансатлантического сообщества является достаточным для того, чтобы дать надлежащие ответы.

По убеждению министра, главной проблемой, которую он видит как вызов для ЕС, это не терроризм и даже не миграционные потоки, а именно логика работы, насколько политика европейского консенсуса будет функционировать в Европе. "Если это ЕС удастся, ЕС будет очень эффективным партнером для всех и непосредственно точкой притяжения для нас. Мое личное мнение, что Украина ментально, исторически, экономически, ну, география в современном мире работает по-другому, является частью Европы, является частью этого менталитета", - добавил министр.