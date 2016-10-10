В Кремле заявили, что подготовка встречи лидеров "нормандской четверки" продолжается

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подготовка ведется. По мере того, как она будет приближаться к финалу, мы предоставим информацию о возможных сроках ее проведения», - сказал Песков.

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Как сообщалось, 14 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро сказал, что руководители МИД Украины, Франции и Германии готовят саммит в «нормандском формате» на высшем уровне.

Вместе с тем 15 сентября в Кремле заявили, что встреча в «нормандском формате» на высшем уровне может состояться только тогда, когда будут «реальные вопросы» для обсуждения.

23 сентября заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил о наличии консенсуса относительно проведения следующего саммита «нормандской четверки». При этом Елисеев добавил, что встреча «нормандской четверки» состоится тогда, когда будут должным образом подготовлены необходимые документы, которые будут учитывать интересы украинской стороны.

Позже в Кремле заявили, что идет «работа на экспертном уровне» для подготовки встречи «нормандской четверки» на высшем уровне - руководителей Украины, Германии, Франции и России.