Кравчук раскритиковал "нормандский" формат за секретность и отсутствие решений

Об этом он написал в статье для издания "Новое время".

"Нормандский формат уникален тем, что в его рамках не подписываются и не принимаются документы: ни решения, ни меморандумы, ни декларации – ничего. Даже протокол не публикуют, из которого можно было бы понять, о чем шла речь, какие мысли высказывали участники встречи, и к какому решению они пришли", - подчеркнул Кравчук.

Таким образом, по его мнению, сложно анализировать, что на самом деле происходит в нормандском процессе.

"Раз решения не принимаются, и участники встреч не несут ответственности за принятые, подписанные и обнародованные решения, непросто говорить, какую роль нормандский формат может сыграть в украинском вопросе", - добавил первый президент.

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В частности, никаких конкретных подписанных результатов нет, потому что российская сторона отказывается признать себя стороной конфликта, утверждая, что украинцы сами между собой воюют.

"Тем временем, при определенных обстоятельствах украинский вопрос может перерасти в вопрос общеевропейский, а то и шире – речь идет о нарушении Россией международного права, об аннексии и захвате территорий страны, расположенной в центре Европы. Поэтому, на мой взгляд, рано или поздно мы должны перейти от нормандского формата к формату как минимум будапештскому, задействовав в переговорном процессе гораздо больше государств", - отметил Кравчук.

По его мнению, именно через "будапештский" формат Украина сможет поднять вопрос об ответственности тех стран (Россия, Великобритания и США), которые в 1994 году подписали меморандум о гарантиях безопасности Украины из-за присоединения к договору о нераспространении ядерного оружия.

Он добавил, что цивилизованные страны мира должны занять более жесткую позицию в отношении России - "сделать соответствующее заявление или предупреждение, дать конкретные оценки того, что происходит – речь идет об агрессии, о гибели тысяч людей, огромном количестве беженцев".

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"Возможно, они рассчитывают на то, что Россия рано или поздно осознает свои ошибки и войдет в русло цивилизованного решения этого вопроса. Но учитывая особенности РФ, которая никогда не считалась с умеренными, демократическими заявлениями, к ней нужен более жесткий подход", - подчеркнул Кравчук.

Под "нормандским" форматом подразумеваются дипломатические переговоры высокопоставленных представителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Начало переговоров в таком формате было положено на встрече глав МИД 4 стран в июне 2014 года в Нормандии (Франция) во время празднования 70-летия высадки союзников в ходе Второй мировой войны.