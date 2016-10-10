Кремль заявляет, что встреча лидеров "нормандского формата" состоится 19 октября

Об этом заявивл помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Пока предусматривается 19 числа», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро сказал, что главы МИД Украины, Франции и Германии готовят саммит в «нормандском формате» на высшем уровне.

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Вместе с тем 15 сентября в Кремле заявили, что встреча в «нормандском формате» на высшем уровне может состояться только тогда, когда будут «реальные вопросы» для обсуждения.

23 сентября заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил о наличии консенсуса относительно проведения следующего саммита «нормандской четверки». При этом Елисеев добавил, что встреча «нормандской четверки» состоится тогда, когда будут должным образом подготовлены необходимые документы, которые будут учитывать интересы украинской стороны.

Позже в Кремле заявили, что идет работа на «экспертном уровне» для подготовки встречи «нормандской четверки» на высшем уровне - глав Украины, Германии, Франции и России.