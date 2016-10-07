МИД передало российской стороне ноту протеста в связи с незаконным задержанием Сущенко

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

"В Департаменте консульской службы МИД Украины состоялась встреча с первым секретарем по консульским вопросам посольства РФ в Украине Завориным", - сообщили в МИД.

"Российскому дипломату была выражена обеспокоенность в связи с не предоставлением, вопреки положениям Венской конвенции о консульских сношениях и Консульской конвенции между Украиной и РФ, разрешения на встречу консульского должностного лица Украины с незаконно задержанным на территории России украинским журналистом Сущенко и игнорированием российской стороной многочисленных обращений Посольства Украины в РФ по этому поводу", - подчеркнули в МИД.

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"Российской стороне была передана нота протеста в связи с незаконным задержанием на территории России украинского журналиста Сущенко и недопуском к нему украинского консула", - заявили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, в России сегодня, 7 октября, будет предъявлено обвинение корреспонденту "Укринформа" Сущенко. Все суды по его делу пройдут в закрытом режиме.

6 октября утром МИД Украины вызвало консула РФ для получения объяснений по поводу недопуска украинских консулов к задержанному Сущенко. Между тем, в течение вчерашнего дня он в МИД так и не пришел.

Сотрудники ФСБ РФ 30 сентября задержали журналиста в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации». Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».