МИД вызывает российского консула "на ковер" из-за Сущенко

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы возмущены тем, что до сих пор Россия не предоставила разрешение нашим консулам посетить Романа Сущенко. Она обязана это сделать в соответствии с нормами международного права", - заявила представитель МИД.

"Мы направили вчера очередную ноту МИД России, чтобы они предоставили объяснения и сегодня вызываем консула России в Украину для предоставления объяснения из-за недопуска украинских консулов ​​к журналисту", - сказала Беца.

Также она сообщила, что на предыдущие обращения украинской стороны, в том числе к уполномоченной РФ по правам человека Татьяне Москальковой, с российской стороны ответа не поступало.

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"Абсолютно никакой реакции и никакого реагирования, поэтому нам нужен немедленный доступ. Мы должны понимать, что происходит с Романом, какие основания его содержания, какие обвинения, услышать его и посмотреть, в каких условиях он содержится", - добавила пресс-секретарь МИД.

Как сообщал УНИАН, адвокат Марк Фейгин рассказал, что украинского консула до сих пор не пустили к задержанному журналисту Роману Сущенко.

Напомним, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".

В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие. В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.