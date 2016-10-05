ВР призвала международные организации и иностранные парламенты не признавать запрет Меджлиса Россией

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление (№ 5215) проголосовали 248 народных депутатов из 333, зарегистрированных в сессионном зале.

В своем обращении Верховная Рада Украины заявляет, что Меджлис крымскотатарского народа правомерно и законно признается полномочным представителем крымскотатарского народа и действует на основе норм международного права и законодательства Украины, а в его деятельности нет никаких признаков преступлений.

ВР считает, что запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму является продолжением советских репрессий против крымскотатарского народа.

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"Этот запрет может породить репрессии и гонения в отношении членов Меджлиса и тысяч крымских татар, которые с ним сотрудничают. Такие действия могут стать следующим этапом в продолжении преследования крымскотатарского народа и совершении против него более тяжких преступлений, таких как геноцид 1944 года, совершенный путем принудительного переселения крымскотатарского народа из Крыма в Центральную Азию и другие регионы Союза советских социалистических республик", - отмечается в обращении.

ВР убеждена, что только совместными усилиями международное сообщество, основанное на демократических ценностях и уважении основополагающих принципов и норм международного права, сможет защитить крымскотатарский народ как коренной народ Крыма и уберечь его от уничтожения.

Так, Верховная Рада обращается к международным организациям и парламентам иностранных государств с призывом осудить и не признавать запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на территории оккупированного Крыма на основе решений судов Российской Федерации.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2016 года подконтрольный РФ так называемый «Верховный суд Крыма» признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

29 сентября Верховный суд РФ признал законным запрет Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.