Верховный суд РФ признал "законным" запрет Меджлиса в оккупированном Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующее решение оглашено сегодня в Верховном суде России.

"Судебная коллегия определила решение Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу общественного объединения Меджлис крымскотатарского народа – без удовлетворения", - сказал судья.

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В ходе прений прокурор, обосновывая необходимость запрета Меджлиса, заявил, что главная вина этого представительного органа крымских татар является то, что его лидеры не признали аннексии полуострова и добиваются его возвращения в состав Украины.

«Наиболее резонансная акция Меджлиса, направленная на создание препятствий нормального функционирования органов представительной и исполнительной власти Автономной Республики Крым, состоялась 26 февраля 2014 года, когда в ходе организованного ее лидерами несанкционированного митинга пострадали 79 человек, из них два от полученных травм скончались», - сказал российский прокурор.

Кроме этого, в вину Меджлису ставится организация общественной блокады полуострова после захвата полуострова и призыв не принимать участие в выборах, которые организовывали оккупационные власти.

«С началом периода интеграции Крыма в состав РФ руководством Меджлиса принимаются активные действия по дестабилизации общественно политической ситуации на крымском полуострове, провоцированию в российском обществе этнического национализма и экстремизма, инспирированию протестных настроений и массовых беспорядков», - заявил прокурор.

Он заявил, что Меджлис совершает другие противоправные деяния, «направленные на нарушение территориальной целостности РФ, угрожающие безопасности общества и государства».

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2016 года подконтрольный РФ так называемый «Верховный суд Крыма» признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Иск подала так называемый «прокурор Крыма» Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм «антиэкстремистского» законодательства России грозит уголовными преследованиями не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.