Цушко вышел из Соцпартии. Пойдет к регионалам?

Бывший министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО вышел из Социалистической партии Украины.

Как сообщили УНИАН в СПУ, политсовет партии удовлетворил его просьбу не восстанавливать его как члена СПУ. Как известно, В.ЦУШКО после назначения на должность министра внутренних дел приостановил членство в партии, поскольку руководитель правоохранительной структуры должен быть беспартийным.

В заявлении В.ЦУШКО объясняет свой отказ от членства в партии и в избирательном списке СПУ состоянием здоровья.

В то же время, как объясняют некоторые члены политсовета СПУ такой шаг В.ЦУШКО, не исключено, что он войдет в список Партии регионов, поскольку депутатская неприкосновенность позволит ему оградить себя от уголовного преследования.

Как сообщал УНИАН, в связи с захватом 24 мая 2007 года здания Генеральной прокуратуры было возбуждено несколько уголовных дел, в частности по фактам превышения власти и служебных полномочий министром внутренних дел В.ЦУШКО и сотрудниками МВД, а также препятствованию сотрудникам оперативно-следственной группы СБУ в исполнении служебных обязанностей.

26 сентября 2007 года В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофиллином. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.

30 сентября 2007 года В.ЦУШКО принял решение об отставке с должности министра из-за ухудшения состояния здоровья.