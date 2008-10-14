Ющенко разогнал Окружной суд не из-за скандального решения по выборам?

Министр юстиции Николай ОНИЩУК заявляет, что ликвидация Окружного административного суда г. Киева не связана с его решением о приостановлении действия указа Президента о досрочных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ОНИЩУК заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Не стоит с политическими событиями связывать принятие этого решения», - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр напомнил, что глава государства принимает решение о ликвидации судов на основе обращения председателя вышестоящего суда (в данном случае, Высшего административного суда Украины – УНИАН) по представлению министра юстиции. «Такое обращение председателя ВАСУ поступило в Министерство юстиции еще в начале лета, а в конце лета были внесены соответствующие предложения главе государства. И только теперь глава государства принял соответствующее решение», - пояснил он.

Н.ОНИЩУК уточнил, что в обращении председателя ВАСУ также содержалось предложение о создании двух апелляционных и административных судов в Житомире и в Виннице.