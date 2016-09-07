Завершается разработка нового закона о разведдеятельности на основе опыта противостояния агрессии РФ - Порошенко

Как сообщает пресс-служба главы государства, по словам Порошенко, "опыт, приобретенный с начала российской вооруженной агрессии против нашего государства, должен быть учтен при разработке нового закона Украины "О разведывательной деятельности", работа над которым близится к завершению".

"Требует совершенствования и система разведки Вооруженных сил Украины. Задачи в этом направлении определены в Стратегическом оборонном бюллетене, который поддержали страны-партнеры НАТО на саммите в Варшаве", - отметил он.

Сегодня президент посетил Центр технической разведки ГУР Минобороны, где обрабатывается информация о деятельности вооруженных сил РФ на оккупированных территориях Украины.

Читайте такжеРазведка оценила уровень угрозы для Украины с территории Приднестровья

Порошенко также ознакомился с новыми средствами разведки. Президенту были представлены факты нарушения Минских договоренностей, выявленные украинскими разведчиками с помощью современных средств разведки.

По мнению президента, создание центра является весомым вкладом в развитие единой системы разведывательного обеспечения государства.

"Фактически это начало автоматизации процесса сбора и обработки разведывательной информации. Дальнейшее наращивание возможностей этого центра позволит интегрировать данные, добытые всеми видами технической разведки (космической, воздушной и радиоэлектронной), и передавать их Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Министерству обороны Украины, а также в Главный ситуационный центр Украины. Уверен, что Центр технической разведки станет одной из главных составляющих будущей объединенной автоматизированной системы управления военной разведкой Украины", - подчеркнул верховный главнокомандующий.