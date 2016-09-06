В Донецк прибыли до 450 военнослужащих ВС РФ – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны украины на своей странице в Facebook.

«Зафиксированы очередные факты перемещения личного состава противника с территории РФ. 5 сентября через н.п. Снежное в г.Донецк прибыли до 450 военнослужащих ВС РФ», - говорится в сообщении.

Разведка также зафиксировала проведение ротации и усиление разведывательных подразделений противника из состава 331 парашютно-десантного полка (место постоянной дислокации н.п. Кострома (Россия), который временно дислоцируется в районе Донецка (Украина); 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново) Воздушно-десантных войск ВС РФ на направлении н.п. Майорск; 1 и 3 отдельных батальонов специального назначения (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ на направлениях н.п. Авдеевка, Пески, Марьинка, Старомихайловка.

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Также зафиксировано ведение противником разведки сил АТО. «Зафиксировано применение пяти беспилотных летательных аппаратов в полосе ответственности 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ, а также на участках ответственности 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) и 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, из района н. п. Сокольники запланирован выход разведывательных групп 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ.