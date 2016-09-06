Россия хочет образовать на Донбассе протекторат и на своих условиях инфильтрировать его в состав Украины – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде.

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«Россия из оккупированных ею территорий Донецкой и Луганской области хочет образовать, как кто-то сказал, протекторат "Донбасс" и на своих условиях инфильтрировать его в состав Украины, чтобы подорвать нас изнутри», - заявил Порошенко.

«Скажу кратко: мы это делать не позволим, и так не будет», - подчеркнул президент.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин убежден, что автономия Донбасса грозит ослаблением Украины и ее возможным разделением, как того хочет Россия.