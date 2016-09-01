Автономия Донбасса приведет к федерализации Украины и легитимизирует протекторат РФ - Климкин

Предоставление неподконтрольной Киеву части Донбасса статуса автономии является неприемлемым для Украины, поскольку таким образом будет легитимизирован протекторат России над этой территорией.

Об этом в четверг, 1 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Deutsche Welle.

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"Если мы дадим Донбассу автономию, как того хочет Россия, это будет путем к федерализации Украины, к ее ослаблению и разделению. К этому Россия и стремится. Это будет легитимизация российского протектората на Донбассе. После этого стратегия РФ заключается в том, чтобы втолкнуть этот протекторат обратно в состав Украины в качестве троянского коня", - подчеркнул Климкин.

По его убеждению, для того, чтобы двигаться в направлении мира на Донбассе, необходимо прекратить обстрелы, позволить ОБСЕ контролировать всю территорию и часть границы с Россией, а также процесс отвода вооружений, после чего можно начать диалог о проведении на Донбассе "открытых и честных выборов". "Можем ли мы начать подготовку к выборам, имея на Донбассе такое большое количество оружия и его постоянный поток через украинско-российскую границу, который не прекращается?", - отметил Климкин.

Министр также подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы придерживаться минских соглашений и нормандского формата переговоров.

Как сообщал УНИАН, в Кремле хотят подкрепить прекращения огня, стартовавшее с 1 сентября, "конкретными практическими действиями украинской стороны относительно разработки и принятия проектов законов об особом статусе Донецкой и Луганской областей, а также амнистией и местными выборами на Донбассе".