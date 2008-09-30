Гриценко намекает, что Богатырева сталкивает лбами Ющенко с Тимошенко

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины вносит дополнительную конфликтность в деятельность органов государственной власти.

Об этом заявил в комментарии УНИАН председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС).

Так он прокомментировал состоявшееся в прошлую пятницу заседание СНБО и решения, которые были на нем принятые.

«СНБО не стал тем органом, который способен согласовывать позиции правительства и Президента, разных ведомств. Напротив, к величайшему сожалению, на современном этапе он вносит дополнительную конфликтность в деятельность органов государственной власти”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Решения, которые приняла СНБО, нельзя назвать решениями, ведь их невозможно реализовать», – добавил председатель комитета ВР.

«Абсолютно противоположными является позиции Президента и его команды и премьер-министра с ее командой. ТИМОШЕНКО не поддержала ни одного из решений СНБО, и это значит, что правительство их также не поддерживает и не будет выполнять», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он также подчеркнул, что позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по таким принципиальным вопросам как увеличение бюджета силовых структур, отсрочка перехода на контрактную армию до 2015 года и увеличение численности Вооруженных Сил приблизительно на 30 тыс. «фактически были навязаны» к выполнению.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, такая ситуация вокруг деятельности СНБО является «тупиковой и требует немедленного решения».

Как сообщал УНИАН, 26 сентября на заседании Совета нацбезопасности и обороны было принято решение о необходимости увеличения финансирования Вооруженных Сил Украины в 2009 году до 32,4 млрд. грн. Об этом сообщил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ на брифинге после заседания СНБО.

Он напомнил, что в проекте государственного бюджета на следующий год планируется выделить 17,5 млрд. грн., что составляет 1,38% ВВП, а по расчетам Минобороны для потребностей армии нужно 32,4 млрд. грн., что составляет 2,5% ВВП. Такая сумма, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, позволит на должном уровне обеспечить подготовку войск, приобрести новое вооружение и тому подобное.

Он также заметил, что ему непонятна позиция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая не поддержала ни одного решения СНБО 26 сентября, в частности и по увеличению финансирования армии. «Мне, например, совершенно непонятно, почему было не голосовать за четвертый и пятый вопрос (вопрос обороноспособности страны – УНИАН), они нормальные, патриотические», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, добавив, что нельзя переводить эти вопросы «на тему: если будет коалиция, я буду «за», если нет – то я против этого».

В то же время 29 сентября на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство сделало все возможно для увеличения в проекте Государственного бюджета Украины на 2009 год финансирование Вооруженных Сил Украины. По ее словам, в проекте Госбюджета в 3,5 раза увеличено финансирование госзаказа на вооружение армии. Она также отметила существенное увеличение средств для контрактников.