Криль возмущен: депутаты-перебежчики продадут кого угодно

Народный депутат Украины, лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что необходимо подписать документ, который докажет обществу возможность и эффективность коалиции “трех”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в частности, И.КРИЛЬ выразил удивление желанием отдельных политических сил навязать обществу упрощенное понимание коалиционного соглашения как технического документа, цель которого – лишь оформить коалицию, и не более. «Коалиционное соглашение – это совместный план работы законодательной и исполнительной власти, от которого зависит направление развития страны в ближайшей перспективе», - подчеркнул он.

«Нельзя возводить процесс образования коалиции к объединению «за» или «против» определенных политических фигур. Еще худший вариант - свести коалиционный процесс к желанию удержать или получить властные портфели», - отметил лидер “Единого Центра”.

По его мнению, представителям “Нашей Украины – Народной самообороны”, БЮТ и Блоку Литвина необходимо в процессе переговоров согласовать подходы к решению основных проблем страны, которые исповедуют эти фракции, прийти к общему знаменателю и подписать документ, что докажет обществу возможность и эффективность коалиции “трех”.

И.КРИЛЬ отметил, что “Единый Центр” не только поддерживает формирование коалиции демократических сил в формате НУ-НС, БЮТ и Блок Литвина, но и уже предложил реальные шаги для ее образования: отказ БЮТ от совместных голосований с Партией регионов и выполнение положений демократической коалиции.

«В то же время мы против формирования коалиции методами сбора подписей неизвестно за что в кулуарах. Да и что это за подписи? Депутатов-перебежчиков, которые подпишут что угодно, продадут кого угодно, станут под любые знамена, чтобы остаться депутатами. “Единый Центр” - за открытый коалиционный процесс без давления, обвинений и продажности», - сказал И.КРИЛЬ.