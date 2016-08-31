ОБСЕ находится в глубоком кризисе - Климкин

Об этом он написал в авторской статье для немецкой газеты «Франкфуртер Альгемайне цайтунг», текст которой размещен на странице МИД Украины в Facebook.

«Последние годы ОБСЕ находится в глубоком кризисе. Ее эффективно работающие структуры – БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) и ВКНМ (Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств) – Москва постоянно подвергает критике, их значение умаляет, а бюджеты стремится сократить. Пользуясь принципом консенсуса, Россия пытается выбить любых реномированных кандидатов с гонки на должности ВКНМ или представителя по вопросам свободы СМИ. Эффективная ОБСЕ современной России не нужна. Ей не нужна эффективная мониторинговая миссия в Украине. Ей не нужна полицейская миссия возле своей границы. Ей не нужен доступ международных наблюдателей в оккупированный Крым», - подчеркнул Климкин.

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По его убеждению, всё, против чего выступает Россия, нужно именно ОБСЕ, если организация хочет доказать свою жизнеспособность в современном мире.

По его мнению, существует всего две альтернативы для будущего стран-членов ОБСЕ.

«При первой – мы возвращаемся к «духу» ОБСЕ и уже не просто говорим о доверии, а строим структуру доверия, основанную на правилах как на основе общеевропейской безопасности. И это нужно делать быстро. При второй же альтернативе все скоро поймут, что обеспечение безопасности – это дело отдельных стран, обществ и граждан. И как только это станет реальностью, они прибегнут к любым средствам, далеко не всегда рациональным. Тогда нас ждет война всех против всех. И это уже не будет Европа образца XIX века. с её «Венским концертом» и realpolitik, а погружение в новую реальность, где нет места безопасности, стабильности, ценностям и правилам», - заявил Климкин.

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Статья Климкина вышла в связи с проведением 1 сентября неформальной встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ в Потсдаме. С инициативой проведения встречи для обсуждения ситуации в Украине выступил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.