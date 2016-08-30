Климкин предложил, куда России деть свое оружие с Донбасса

Об этом он заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

«Для меня имплементация Минска означает, что мы перестаем стрелять, мы постепенно передаем реальный контроль за ситуацией ОБСЕ, и Россия физически уходит из Донбасса. Вот это для меня минимальное состояние, когда мы можем достичь какой-то динамки в Минске», - заявил Климкин.

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«Мы, конечно, начинаем собирать оружие и думаем, каким образом оно будет сохраняться, потому что как готовиться к выборам (речь идет о проведении местных выборов на Донбассе), когда там танки ездят, бронемашины. И опять же для России будет хорошо, если все оружие вернется – где-нибудь оно будет полезно, не обязательно только в Сирии», - отметил министр.

«Я, например, постоянно предлагаю, чтобы хранилища оружия были на российской территории, вдоль нашей границы. Оружие из России пришло, пусть оно в Россию и уйдёт», - подчеркнул Климкин.