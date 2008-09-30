Яценюку формирование коалиции напомнило анекдот про куму

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призвал прекратить «пустую болтовню» относительно формирования коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, создается впечатление, что все происходит как в том анекдоте, когда кума говорит: «Вы меня так хотите, куме, как я вас боюсь».

По мнению спикера, если есть действительно желание создать коалицию в составе трех фракций, то для этого необходимо направить письмо с подписями трех руководителей фракций по этому поводу.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что для формирования повестки дня, в частности, тремя фракциями (фракция НУ-НС неоднократно призывала БЮТ и Блок Литвина совместно формировать повестку дня – УНИАН), необходимо письмо, где будет четко сформирована повестка дня, и тогда в соответствии с регламентом эта повестка будет объявлена.

А.ЯЦЕНЮК призвал голосованием доказать, «что есть не только возможность, но и желание формировать коалицию».