Повестку для ВР опять сформировали БЮТ и ПР?

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что сегодняшняя повестка дня пленарного заседания Верховной Рады Украины снова формировалась без учета предложений его фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания.

По словам В.КИРИЛЕНКО, действия фракции БЮТ свидетельствуют о том, что она не имеет никакого желания сформировать коалицию в составе трех политических сил (НУ-НС, БЮТ, Блок Литвина – УНИАН).

«Пока мы видим дымовую завесу», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что если действительно есть желание сформировать новую коалицию в составе БЮТ, НУ-НС и блока Литвина, то необходимо уже сегодня осуществить четыре шага. Первым шагом, по словам В.КИРИЛЕНКО, должно стать совместное формирование тремя названными фракциями повестки дня. Вторым шагом является отмена принятых законопроектов о всеукраинском референдуме и государственной службе. Третьим шагом, по словам лидера фракции НУ-НС, является разработка совместного заявления хотя бы двумя фракциями – БЮТ и НУ-НС – относительно российско-грузинского конфликта. Четвертым – публичное заявление о поддержке предложений Президента по пяти ветированным им законам.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября парламент принял законы, которыми вносятся изменения в закон о Кабмине, о СБУ, о Конституционном Суде, а также законе, на который было преодолено вето Президента – о временных следственных комиссиях парламента. Этими законами ограничиваются полномочия Президента.

Кроме этих законов, Министерство юстиции Украины рекомендовало главе государства ветировать и закон от 4 сентября “Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины”.