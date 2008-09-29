Третьяков увидел для БЮТ, НУ-НС и БЛ один шанс на троих

Если в Блоке Владимира Литвина и в Блоке Юлии Тимошенко утверждают, что готовы сформировать демократическую коалицию с «Нашей Украиной – Народной самообороной», необходимо всем трем политическим силам идти в одном Блоке на внеочередные выборы и побеждать. Такое мнение сегодня в кулуарах парламента высказал журналистам Александр Третьяков, народный депутат (фракция НУ- НС), пишет Главред.

По словам депутата, «таким образом мы дадим возможность обществу сделать выбор в пользу коалиции БЮТ-БЛ-НУНС и впредь никогда не ставить вопрос о том, кто будет формировать демократическую коалицию». Как сообщает пресс-служба депутата, Третьяков также считает, что «эта инициатива сделает невозможными действия Блока Тимошенко, которые мы наблюдали в последнее время».

Отвечая на вопрос журналистов, пойдут ли на такой шаг в Блоке Литвина и Блоке Юлии Тимошенко, Александр Третьяков ответил: «Для демократических сил это прекрасный шанс восстановить статус-кво и политическую стабильность».

Народный депутат также сообщил, что поставит перед руководством «Нашей Украины» вопрос начала консультаций с представителями Блока Литвина и Блока Юлии Тимошенко о создании единой демократической силы.