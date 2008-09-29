Литвин советует, что делать, когда чешется

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН называет «политическим шантажом» разговоры о возможности проведения одновременных досрочных президентских и парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал во время «прямой линии» в газете «Комсомольская правда».

По его словам, «это своего рода политический шантаж», поскольку парламент не сможет принять решение о досрочных президентских выборах.

По его словами, одновременные выборы могут быть только тогда, «когда этого захочет Президент». По его словам, для досрочных президентских выборов сейчас нужна политическая воля Виктора ЮЩЕНКО. Он считает, что эти разговоры – «попытка запугать друг друга». Он считает, что на сегодня невозможно задействовать процедуру импичмента. По его словам, невозможно провести импичмент «не путем переворота». По его словам, в нынешнем правовом поле Украины задействовать импичмент президента абсолютно невозможно.

Говоря о возможности досрочных парламентских выборов, В.ЛИТВИН подчеркнул, что «если погонят страну на выборы», то тогда нужно отказать трем политическим силам, которые не могут между собой договориться. По его словам, речь идет о БЮТ, ПР и НУ-НС.

По его словам: «коль уже такая чесотка, о том, что нужно сводить страну на выборы, то необходимо внести изменения в избирательное законодательство. В.ЛИТВИН считает, что выборы должны проходить по мажоритарной системе или, в крайнем случае, по пропорциональной системе с открытыми списками. По его словам, тогда парламент обновится на 80% и не будет противостояния, которое можно наблюдать сегодня. В.ЛИТВИН сказал: «думаю, люди возьмут в руки, сердце, головы, ум и проголосуют ответственно, переступив, может быть, через какие-то свои симпатии». В.ЛИТВИН считает, что нужно сделать все для того, чтобы досрочных выборов не было, поскольку это не принесет реальных изменений для страны.