Литвин знает, что Ющенко и Тимошенко друг с другом не разговаривают

Лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не хочет коалиции в составе блока «Наша Украина – Народная самооборона», Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал во время «прямой телефонной линии» в газете «Комсомольская правда в Украине».

По словам В.ЛИТВИНА, «судя по всему, Президент ее не хочет».

Он отметил, «Президент и премьер между собой не разговаривают».

В.ЛИТВИН считает, что сегодня глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО готова идти на уступки, и свидетельством этого является отказ фракции БЮТ от преодоления вето на ряд законов, принятых в парламенте и заветированных Президентом.

В.ЛИТВИН считает, что у Ю.ТИМОШЕНКО сегодня «есть синица в руках, зачем ей журавль в небе». По его словам, в то же время одной из главных целей возможных досрочных выборов в парламент является «недопущение Ю.ТИМОШЕНКО к посту премьер-министра Украины».

Кроме того, В.ЛИТВИН заявил о готовности фракции Блока Литвина формализировать коалицию. По его словам, до этого 80% законов принималось благодаря фракции Блока Литвина, поскольку у БЮТ и НУ-НС не всегда хватало голосов. Он сказал, что переговоры о создании коалиции в составе НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина находятся на этапе консультаций.

По словам В.ЛИТВИНА, в субботу он встречался в Ю.ТИМОШЕНКО и еще раз продемонстрировал готовность к созданию коалиции «трех».

Политик подчеркнул, что готов к созданию коалиции, но все его старания «разбиваются о стену глухого непонимания, поскольку Президент и премьер между собой не разговаривают».

«Я готов приклонить небо, но руки под них подложить не могу, потому что они здоровые ответственные люди», - подчеркнул В.ЛИТВИН.