Тимошенко требует срочно собрать СНБО

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым срочно рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о ситуации на финансовом рынке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге журналистам.

«Я надеялась, что в прошлую пятницу СНБО рассмотрит этот вопрос, но теперь я выхожу с публичной инициативой срочно созвать СНБО, чтобы рассмотреть все шаги, которые должна делать государственная власть по стабилизации финансовых рынков и финансового сектора экономики», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что ситуация на финансовом рынке зависит не от правительства, и решение всех проблем в этой сфере находится в компетенции Национального банка и Президента Украины.