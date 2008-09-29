Тимошенко посоветовала губернаторам выходить на Партию регионов

Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым принять изменения в Бюджетный кодекс на текущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на селекторном совещании с председателями облгосадминистраций, посвященном бюджетному вопросу.

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к губернаторам с просьбой принять посильное участие в решении вопроса о принятии кодекса на текущей неделе.

«Я прекрасно знаю, что у нас практически все главы обладминистраций представляют или «Нашу Украину», или «Единый Центр», и я просила бы, чтобы вы включились по полной программе. И если фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не проголосует Бюджетный кодекс в окончательном варианте, и не будет дана возможность 7,5 млрд. грн. получить дополнительно к расходам, которые у вас есть (расходы местных бюджетов – УНИАН), то жаловаться можно только на себя. БЮТ будет голосовать единогласно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что БЮТ будет настаивать на том, чтобы изменения в Бюджетный кодекс были приняты на текущей неделе. По ее словам, было достаточно времени для того, чтобы доработать документ, принятый в первом чтении (проект Закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” Верховная Рада приняла в первом чтении 18 сентября - УНИАН).

Ю.ТИМОШЕНКО поручила губернаторам еще раз тщательно проанализировать документ и изменения и дополнения к нему. «До конца недели организовывайтесь с депутатами, ведите переговоры с Президентом, с главой Секретариата Президента, в том числе, если можете, выходите на Партию регионов, но мы должны с вами до конца этой недели принять изменения к Бюджетному кодексу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что это совместное задание правительства и губернаторов.