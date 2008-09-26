Ехануров знает координаты корабля, захваченного пиратами

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подтвердил, что на борту захваченного пиратами судна “Faina” было 33 проданных Украиной танка Т-72 и другое вооружение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по окончании заседания СНБО.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что все это вооружение продавалось государственной компанией «Укрспецэкспорт» в соответствии с международными соглашениями.

Кроме танков на борту корабля были гранатометы, боеприпасы к танкам и другое вооружение.

Ю.ЕХАНУРОВ также сообщил, что сейчас известны координаты корабля. По его словам, капитан судна сообщил о намерениях пиратов в морской консультационный центр в г. Пере в Греции. Потом эту информацию получил главный морской координационный спасательный центр в Одессе, а также морское международное бюро.

Ю.ЕХАНУРОВ информировал, что “Faina” вышла из порта «Октябрьск» в Николаеве и шла к порту Момбасу в Кении. Переход осуществлялся рекомендуемым морским путем на значительном расстоянии от сомалийских границ. Также глава Минобороны сообщил, что Суэцкий канал судно прошло 15 сентября.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вблизи сомалийского побережья пираты захватили судно “Faina” под флагом Белиза (украинская компания - менеджер судна „Tomax Team Inc.”), в состав экипажа которого входят 17 граждан Украины (капитан корабля – гражданин Украины), 3 – граждане Российской Федерации, 1 – гражданин Латвии, всего 21 человек.

Ранее СМИ сообщали, что в нейтральных водах вблизи Кении пираты захватили украинское судно "Faina". По информации СМИ, судно плыло под флагом Белиза в Кению и перевозило военную технику, в частности, около 30 танков Т-72, запчасти к бронетехнике.