Тимошенко уже строит планы "после восстановления коалиции"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым после восстановления коалиции в Верховной Раде разблокировать в стране приватизационный процесс и обещает сделать все возможное, чтобы приватизация в Украине возобновилась.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, об этом она заявила сегодня в Киеве в интервью ведущим зарубежным агентствам.

Премьер отметила, что приватизацию блокирует Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. «Сегодня не правительство блокирует этот процесс, напротив, правительство считает, что проведение честной, прозрачной приватизации дополнительно усилит экономическую и финансовую стабильность страны», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я убеждена, что пора Президенту снять табу, снять блок со всех приватизационных процессов», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в Фонде госимущества ожидают, что план приватизации в 2008 году будет выполнен максимум на 5%.

12 сентября В.ЮЩЕНКО заявил о необходимости разблокирования приватизационного процесса в Украине, который блокирован из-за того, что нет доверия, что средства, полученные от приватизации, будут использоваться правительством на развитие страны, а не на популистские шаги.

В частности, Президент раскритиковал планы правительства направлять средства от приватизации в 2008 году на выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР.

Также глава государства выразил надежду, что в 2009 году приватизационный процесс будет разблокирован.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2008 год поступления от приватизации предусмотрено в размере 8 млрд. 602 млн. грн.

Фонд государственного имущества Украины получил от приватизации в январе-августе этого года 348 млн. грн.

В 2009 году от приватизации планируется получить 8,5 млрд. грн.