Тимошенко не хочет подписывать «стрессовое соглашение» по газу

Долгосрочное соглашение с Россией о поставках природного газа правительство Украины планирует подписать до конца октября.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Киеве представителям ведущих зарубежных агентств.

Она отметила, что Украина заинтересована в том, чтобы это соглашение было долгосрочным и носило стратегический характер: “В этом году нам было бы очень хорошо подписать не стрессовое соглашение на один год, а стратегическое, на много лет вперед».

Премьер-министр выразила надежду, что российская сторона выполнит договоренности и будет переходить на мировые цены на газ для Украины постепенно, в течение 3-4 лет.

Ю. ТИМОШЕНКО сообщила, что цена на российский газ для Украины будет обнародована после завершения переговоров. “К сожалению, после последнего визита Президента Украины в Российскую Федерацию прозвучала цена 400 долларов (за 1 тысячу кубометров)», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что приложит все усилия, чтобы эта цена была меньше.

Справка УНИАН. В 2008 году Россия поставляет в Украину газ центрально- и среднеазиатского происхождения по цене 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

В 2007 году стоимость газа составляла 130 долл. за тыс. куб. м, а в 2006 году - 95 долл. за тыс. куб. м.