Регионалам хочется еще поработать

У Ефремова есть предложение

Заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ предлагает Верховной Раде Украины на будущей неделе работать в пленарном режиме. Как передает корреспондент УНИАН, депутат зарегистрировал соответствующий проект постановления о внесении изменений в календарный план ВР. Согласно проекту постановления, предлагается 30 сентября, 1, 2 и 3 октября провести пленарные заседания.

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