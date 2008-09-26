Регионалам хочется еще поработать

10:58, 26 сентября 2008
Политика
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У Ефремова есть предложение

Заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ предлагает Верховной Раде Украины на будущей неделе работать в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат зарегистрировал соответствующий проект постановления о внесении изменений в календарный план ВР.

Согласно проекту постановления, предлагается 30 сентября, 1, 2 и 3 октября провести пленарные заседания.

 

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