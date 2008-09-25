Зварич сдал, где «прячется» Кириленко

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» требует от Блока Юлии Тимошенко публичных гарантий отмены «антигосударственных, антипрезидентских законов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам заместитель председателя фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

Он отметил, что, вопреки положениям коалиционного соглашения, фракция БЮТ вместе с фракцией Партии регионов приняли «не только антиконституционные и антипрезидентские законы, но и законы, которые имеют антиукраинский характер».

По словам Р.ЗВАРИЧА, НУ-НС предлагает возвращение «к тому статус-кво», который был по состоянию на 2 сентября. «Это фундаментальная позиция, от которой нельзя отказаться», - отметил депутат.

По его словам, «как жест искренности и серьезности относительно создания коалиции между БЮТ, НУ-НС и Блоком Литвина должно быть формирование повестки дня ВР на завтра тремя фракциями, а не так, как происходило сегодня согласование ее между БЮТ и Партией регионов». НУ-НС также продолжает настаивать на совместном заявлении относительно грузинско-российского конфликта. Р.ЗВАРИЧ считает, что во время сегодняшних переговоров создана «маленькая возможность» для существования коалиции «трех» в парламенте.

Комментируя заявления депутатов Николая КАТЕРИНЧУКА и Юрия КАРМАЗИНА по поводу недоверия руководству фракции и созыва заседания политсовета блока, Р.ЗВАРИЧ сказал: «Это уже ни для кого не секрет, что в блоке представлены «мощные» политические силы, которые имеют одного-двух народных депутатов, в частности, это Европейская партия и Партия защитников Отечества, которые давно работают синхронно с фракцией БЮТ».

В то же время он отметил, что в случае, если поступит обращение хотя бы одной партии-субъекта блока НУ-НС относительно созыва политсовета, заседание совета будет немедленно созвано.

Комментируя заявление Ю.КАРМАЗИНА о том, что лидер блока Вячеслав КИРИЛЕНКО куда-то исчез, Р.ЗВАРИЧ отметил: «Я только что с ним говорил, он находится на своем рабочем месте».

По словам Р.ЗВАРИЧА, насколько ему известно, к лидеру фракции блока НУ-НС не было обращений относительно проведения заседания политсовета блока.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября парламент принял законы, которыми вносятся изменения в законы о Кабмине, о СБУ, о Конституционном Суде, а также закон, на который было преодолено вето Президента, - о временных следственных комиссиях парламента. Данными законами ограничиваются полномочия Президента.

Кроме данных законов, Министерство юстиции Украины рекомендовало главе государства ветировать и закон от 4 сентября “Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины”.