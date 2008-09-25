Ехануров ответил на упреки Гриценко

Необходимости проводить целевую мобилизацию и привлекать резервистов к ликвидации последствий стихийного бедствия в шести областях Украины не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, отвечая на вопрос журналистов относительно замечания председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО о необходимости привлечения резервистов к ликвидации последствий наводнения.

В связи с этим Ю.ЕХАНУРОВ пояснил, что проведение целевой мобилизации является непростым делом, и резервисты могут привлекаться лишь к выполнению определенных законом заданий.

Для поддержания надлежащего уровня готовности Вооруженных Сил Украины к выполнению возложенных заданий, в соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», резервисты и военнообязанные привлекаются лишь на учебные и проверочные сборы», - пояснил министр обороны.

Одновременно с этим он проинформировал, что с целью ликвидации последствий стихийного бедствия, аварий и катастроф в мирное время может проводиться целевая мобилизация. Но вид, объемы, порядок и срок проведения такой мобилизации определяются Президентом Украины – таковы требования Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

«От Вооруженных Сил Украины для ликвидации следствий наводнения было привлечено более 3 тыс. действующих военнослужащих, и еще 2 тыс. лиц были в запасе. Этого было достаточно для эффективной помощи пострадавшему населению. Привлекать резервистов было нецелесообразно», - подытожил Ю.ЕХАНУРОВ.

Справка УНИАН В интервью УНИАН А.ГРИЦЕНКО раскритиковал действия Ю.ЕХАНУРОВА во время июльского наводнения в 6 областях. Украины.

“Во время наводнения в западных областях мы увидели министра обороны за рулем бетоновоза. Я думаю, что в этом порыве души Юрий Иванович был искренним, потому что он просто не знал, что ему нужно было делать. И никто ему не сказал. Вместо того, чтобы садиться за руль бетоновоза, министру обороны нужно было немедленно издать приказ и призвать резервистов, которые доукомплектовали бы инженерные подразделения и быстро помогали людям. У министра обороны есть такое право, но решение принято не было. Нужно было заблаговременно, потому что наводнение прогнозировалось, а если уже пропустили момент, то сразу с началом наводнения развернуть определенные в боевых формулярах подразделения Вооруженных Сил для оказания помощи пострадавшим. Это тоже не было сделано. Министр, по-видимому, формуляров не читал, а потому не знает, какие задания может и должна (!) выполнять армия в таких случаях”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.