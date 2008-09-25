Ехануров: в 2017-ом можно будет начинать историю сначала

В Министерстве обороны Украины исключают возможность пребывания Черноморского флота России на территории Украины после 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

«В Министерстве обороны законы, а тем более Конституцию, не обсуждают, а выполняют. В Конституции написано – 2017 год (год выведения ЧФ РФ – УНИАН)», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также подчеркнул, что «наступит этот год, и Украина останется без иностранных баз на своей территории».

«Вопрос о возможности оставить российский флот в военном ведомстве даже не обсуждается – есть Конституция. В 2017-ом можно будет начинать историю сначала», - подытожил Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ заявил, что Россия может представить украинской стороне комплекс взаимовыгодных предложений, которые позволили бы Черноморскому флоту РФ остаться в Севастополе после 2017 года.

"Мы хотели бы, чтобы Черноморский флот остался в Севастополе и по завершении в 2017 году срока действия соответствующего договора с Украиной. Для этого мы можем представить комплекс предложений, которые были бы выгодны обеим странам и касались как арендной платы за базу в Севастополе, так и развития социальной инфраструктуры, сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса, судостроения и других отраслях", - сказал А.СЕРДЮКОВ.