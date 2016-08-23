"Украинские спецсистемы" жалуются на искажения в СМИ информации о реестре е-декларирования

В заявлении на сайте Госспецсвязи отмечается, что интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на главу НАПК Наталью Корчак распространило информацию о якобы причастности государственного предприятия «Украинские специальные системы» к фейковой подписи Руслана Рябошапки.

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"Это уже не первый раз, когда это издание искажает и перекручивает информацию, связанную с внедрением системы е-декларирования. Нас безусловно удивило сообщение Н.Корчак о создании комиссии из представителей исключительно одной из заинтересованных сторон и без привлечения специалистов Госспецсвязи и/или иных компетентных государственных органов. Так же, как и об участии представителей ПРООН, которые, по нашей информации, участие в комиссии не принимали", - говорится в сообщении.

В УСС подчеркивают, что им неизвестно о принятии НАПК решения о создании этой «комиссии».

"Но даже в сообщении Натальи Корчак речь идет только о наличии в фейковой подписи гиперссылки на ГП «УСС», которую, собственно, может подделать любой опытный программист", - жалуются на предприятии.

"Требуем от «Украинской правды» опровергнуть искаженную информацию в отношении ГП «УСС». Еще раз заявляем: ГП «УСС» не причастно к фейковой подписи гражданина Р.Рябошапки", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, комиссия в составе представителей Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Программы развития ООН, ООО "Миранда" и общественности завершила работу по проверке факта фальсификации декларации о доходах члена НАПК Руслана Рябошапки, сообщила на своей странице в Facebook председатель НАПК Наталья Корчак.

"Несанкционированного вмешательства в работу системы электронного декларирования 19.08.2016 не было. Подача декларации Рябошапки Р. Г. в систему была осуществлена с помощью действительной электронной цифровой подписи, не принадлежащей члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Рябошапке Руслану Георгиевичу", - написала Корчак.

Она также отметила, что файл подписи этой декларации содержит гиперссылки на аккредитованный центр сертификации ключей Государственного предприятия "Украинские специальные системы".

Как уточнила руководитель НАПК, в состав комиссии входили специалисты всех заинтересованных сторон: НАПК, ПРООН, разработчика ООО "Миранда" и представители общественности - консультанты народного депутата Украины Павла Костенко.