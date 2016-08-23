Парубий прибыл в ГПУ на допрос по делам Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам возле здания Департамента специальных расследований Генпрокуратуры.

“Как сообщили мне в прокуратуре, допрос будет касаться событий на Майдане. И я всегда откликаюсь на подобные призывы. И хочу сказать, что уже давал очень много часов показаний по событиям на Майдане”, - сказал Парубий. Он выразил надежду, что следователи, возможно, имеют какие-то установленные новые данные, которые необходимо дополнить.

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Спикер подчеркнул, что сделает все возможное для того, чтобы пролить свет на события на Майдане и чтобы виновные в расстрелах людей были наказаны. “Я готов отдавать этому все необходимое время”, - добавил он.

Председатель парламента отметил, что допрос может длиться 5-6 часов.

На уточнение, в отношении какого конкретно периода времени он должен давать показания, Парубий отметил, “насколько предварительно говорили — о событиях на Майдане и о событиях в начале АТО”. “То есть, период секретаря СНБО, период Майдана”, - сказал спикер и отметил, что уже давал многочасовые показания по всем периодам событий на Майдане.

Как сообщал УНИАН, 9 августа пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что на допрос в ГПУ вызывается председатель Верховной Рады Андрей Парубий и председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.