Парубий об агрессии Путина: Украина - не последняя цель

Об этом он заявил в выступлении во время общего совещания послов Украины, которое происходит в Киеве, передает "Европейская правда".

"В Украине агрессия Путина может не остановиться, если мы его не остановим. И это нужно объяснять в мире. Это прекрасно понимают соседи – Польша, Латвия, Литва. Но это не очевидно для многих других государств", - подчеркнул он.

По мнению спикера, дипломаты должны активнее доносить эту мысль в странах пребывания: "Надо объяснять глобальность агрессии Путина, объяснять, что Украина – не последняя цель".

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Андрей Парубий подчеркнул, что одновременно украинским дипломатам нужно объяснять правительствам других стран важность предоставления Украине летального оружия.

"Надо держать на повестке дня летальное вооружение для Украины. Надо учитывать, что украинская армия защищает не только Украину и не только регион, а безопасность всего мира", - пояснил он.