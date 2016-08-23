Олланд: эскалация на Донбассе ставит под угрозу весь мирный процесс, Минские соглашения нужно реализовать

Об этом он заявил во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится в сообщении на сайте президента Франции, передает Европейская правда.

"Франсуа Олланд подчеркнул, что эскалация поставит под риск весь процесс, поэтому никакой альтернативы мирному урегулированию нет. Он напомнил, что все обязательства, которые были взяты по Минским соглашениям должны быть реализованы заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении.

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Олланд выразил поддержку Нормандскому формату. Он надеется, что условия для новой встречи в этом формате будут быстро созданы.

Кроме того, Олланд напомнил Путину о последовательной позиции Франции относительно непризнания аннексии Крыма.