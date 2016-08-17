Олланд: Минские соглашения должны быть выполнены в кратчайшие сроки

Как говорится в сообщении на сайте Посольства Франции в Украине, Олланд и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко по его просьбе, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Как отмечается в сообщении, Олланд напомнил о последовательной позиции Франции по поводу аннексии Крыма, которая не будет признана.

"Президент Республики также подчеркнул необходимость продолжить переговоры в Нормандском формате с целью достижения мирного урегулирования ситуации на востоке Украины путем восстановления безопасности, устойчивого прекращения огня и организации выборов по украинскому законодательству и с соблюдением международных стандартов", - говорится в сообщении.

В связи с этим отмечается, что, "согласно обязательствам, которые взяли на себя стороны, Минские соглашения должны быть соблюдены и реализованы в кратчайшие сроки".

"Президент Республики призвал воздержаться от какой-либо эскалации, которая затруднит достижение этой цели. В этом контексте он еще раз упомянул об обязательствах Франции и выразил готовность вновь встретиться в Нормандском формате", - заявили в посольстве Франции.

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Как сообщал УНИАН, телефонный разговор Порошенко с Меркель и Олландом состоялся вечером 16 августа.

Во время общения Порошенко выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавней провокацией РФ во временно оккупированной ею украинской АР Крым, что привело к резкому обострению ситуации безопасности.

Также в пресс-службе главы Украинского государства отметили, что во время телефонного разговора Олланд и Меркель выразили готовность работать над урегулированием ситуации, сложившейся в связи с провокацией РФ в Крыму

Справка УНИАН. 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Представители украинской власти назвали эти заявления провокациями, направленными на дискредитацию Украины в мире.