Суд отменил решение об отстранении от должности подозреваемого во взяточничестве замглавы Минздрава Василишина
Апелляционный суд Киева отменил решение об отстранении Романа Василишина, который обвиняется во взяточничестве, от должности заместителя министра здравоохранения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Апелляционного суда столицы, соответствующую резолютивную часть постановления огласила сегодня коллегия судей.
Читайте такжеПодозреваемый во взяточничестве замглавы Минздрава Василишин вышел из СИЗО
"Апелляционную жалобу, поданную в интересах подозреваемого Василишина Р.И., – удовлетворить; постановление следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 14 июля 2016 года, которым удовлетворено ходатайство прокуратуры города Киева и отстранен от должности заместитель министра здравоохранения Украины - руководитель аппарата Василишина Р.И. в пределах срока, который не может составлять более 2-х месяцев и превышать срок предварительного расследования – до 8 сентября 2016 года, – отменить», - говорится в документе.
Также суд новым постановлением отказался удовлетворить ходатайство столичной прокуратуры об отстранении Василишина.
Полный текст постановления будет оглашен 26 августа 2016 года в 10.20.
Как сообщал УНИАН, Василишина вместе с главным врачом урологического отделения Александровской больницы Киева Юрием Серняком задержали в ночь на 8 июля по подозрению во взяточничестве. Во время обыска у них было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Василишин организовал систему поборов с врачей. В частности, он получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы, руководителем которого он был ранее.
В тот же день Днепровский райсуд применил к Василишину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2,856 млн грн. 11 июля УНИАН в Управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области сообщили, что за него внесли залог.