Суд на 2 месяца арестовал подозреваемого во взяточничестве замглавы Минздрава
Днепровский районный суд Киева арестовал подозреваемого во взяточничестве заместителя министра здравоохранения Украины Романа Василишина и назначил залог в более 2 миллиона гривень.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Заместителю министра здравоохранения Василишину избрана мера пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей с возможностью внести залог.
«Ходатайство группы следователей о применении меры пресечения в виде ареста удовлетворить частично», – заявила судья Мирослава Марченко.
Романа Василишина арестовали до 3 сентября. Его защита заявляет о давлении на суд.
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Справка УНИАН. 8 июля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали за взяточничество заместителя министра здравоохранения Романа Василишина. По словам Луценко, Василишин получал от 50 до 100 тысяч гривень поборов только с урологического центра Александровской больницы в Киеве.
Василишин, который до этого был руководителем Александровской больницы, представил коллективу этой больницы Серняка Юрия, который занял пост директора урологического центра этой больницы и лично распределял врачей по операциям. За каждую из этих операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.