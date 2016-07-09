Суд на 2 месяца арестовал подозреваемого во взяточничестве замглавы Минздрава

Об этом сообщает Радио Свобода.

Заместителю министра здравоохранения Василишину избрана мера пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей с возможностью внести залог.

«Ходатайство группы следователей о применении меры пресечения в виде ареста удовлетворить частично», – заявила судья Мирослава Марченко.

Романа Василишина арестовали до 3 сентября. Его защита заявляет о давлении на суд.

Читайте такжеВ Минздраве заявляют об отсутствии прямого влияния взяточника Василишина на Александровскую больницу

Справка УНИАН. 8 июля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали за взяточничество заместителя министра здравоохранения Романа Василишина. По словам Луценко, Василишин получал от 50 до 100 тысяч гривень поборов только с урологического центра Александровской больницы в Киеве.

Василишин, который до этого был руководителем Александровской больницы, представил коллективу этой больницы Серняка Юрия, который занял пост директора урологического центра этой больницы и лично распределял врачей по операциям. За каждую из этих операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.