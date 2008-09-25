Гриценко просчитал шансы «коалиции трех»

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) считает, что шансы сформировать коалицию в составе БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина есть, если при создании не затрагивать вопрос о неприкосновенности и российско-грузинском конфликте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в интервью журналистам.

«Шанс создания коалиции БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина существует... Этот путь нужно пройти, и если есть желание, то это может стать реальностью, но тогда нужно подвести черту под прошлым и не выяснять, кто больше допустил ошибок», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он также добавил, что если переговоры о формировании коалиции будут «вести люди, в том числе, от нашей фракции, которые не хотят коалиции, то тогда из этого ничего не будет».

По словам А.ГРИЦЕНКО, первым тестом для такой коалиции может стать вопрос о договоренностях по поводу повестки дня на сегодня и завтра. «Если кто-то не хочет коалиции, то он туда (в повестку дня – УНИАН) включит неприкосновенность, включит льготы, Грузию, и на этом эта коалиция еще до ее создания будет фактически ликвидирована... Я сдержанный пессимист, но этот путь нужно пройти», - отметил А.ГРИЦЕНКО.