На Софийской площади состоялась церемония поднятия Государственного флага при участии Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась при участии президента Украины Петра Порошенко.

Право поднять флаг вместе с президентом получила Мария Рыбак - дочь Героя Украины Владимира Рыбака, который ценой жизни защищал флаг в захваченной боевиками Горловке.

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«Как свидетельствуют опросы, более 90% украинских граждан гордятся или положительно относятся к нашему флагу, гербу и гимну. Так же и к украинскому языку, который тоже считают одним из важнейших атрибутов нашего государства. Конечно, лучше было бы, чтобы все 100%. Но для постсоветского демократического общества имеющиеся показатели выглядят чрезвычайно оптимистично. В таком уважении к национальным символам проявляется общественное самосознание, умение и готовность объединить силы и преодолеть вызовы и угрозы, что выпали на нашу долю», - сказал глава государства.

Вместе с Президентом наш флаг сегодня поднимала дочь убитого Героя Украины Владимира Рибакая pic.twitter.com/Fvz2uLe2Lb — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) August 23, 2016

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших за Украину.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко поздравил украинцев на своей странице в Facebook, написав, что «сине-желтые цвета и шевроны стали символом мужества наших защитников».

День Государственного флага отмечается ежегодно 23 августа.

День флага Украины был установлен в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины, согласно указу второго президента Украины Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.

В 2009 году третий президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этого указа, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.