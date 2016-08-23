Порошенко поздравил Украину с Днем Государственного флага
Президент Украины Петр Порошенко поздравил страну с Днем Государственного флага.
"Сине-желтые цвета и шевроны стали символом мужества наших защитников", - говорится в поздравлении на странице президента в Facebook.
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В 9:00 он примет участие в церемонии поднятия Государственного Флага Украины на Софийской площади в Киеве.
День Государственного флага отмечается ежегодно 23 августа.
День флага Украины был установлен в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины, согласно указу второго президента Украины Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.
В 2009 году третий президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этого указа, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.
Как сообщал УНИАН, днем ранее на мероприятии по случаю 25-й годовщины Независимости Украины Порошенко подчеркнул, что единство Украины и консолидация украинцев как современной политической нации является его главным приоритетом.