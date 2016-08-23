Доказательства ГПУ в отношении российских чиновников можно использовать в международных судах - Петренко

Об этом в эфире 112 Украина заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Это хороший и положительный шаг (объявление подозреваемых в розыск, - ред.), потому что информация по нарушениям и международных договоров, и украинского законодательства, которые будут фиксироваться в данных уголовных процессах, станет серьезной доказательной базой в международных судах", - сказал Петренко.

Он отметил, что должность российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в данном случае не имеет значения.

Читайте такжеГПУ сообщила о подозрении Шойгу и руководству ВС РФ в "особо тяжких преступлениях" против Украины

"Я приветствую активную позицию ГПУ и могу сказать, что наше министерство будет с ними работать в этом направлении. Мы можем объявлять подозрение Путину и Медведеву, если они нарушили украинское законодательство. Их должности не имеют значения", - заявил министр.

В то же время чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко подчеркнул позитив того, что Украина признает и открыто говорит о таких преступлениях.

"Однозначно мы наращиваем юридическую базу, которую рано или поздно мы используем не только в украинских, но и международных судах. Поэтому это важно. Я думаю, что очень важно создавать в стране чувство справедливости и неотвратимости наказания, которое обычно должны понести те люди, которые персонально отвечают за тысячи потерянных жизней", - отметил посол в эфире телеканала.

Ранее УНИАН сообщал, что Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ.